شكرا لقرائتكم خبر عن 17 هدفاً فى شباك الشناوى و18 بمرمى أبو جبل تدق ناقوس الخطر لحراس الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم تألقهما مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت بالكاميرون وحصد الفراعنة وصافتها، دقت الأهداف السهلة التي سكنت شباك، محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، ومحمد أبو جبل حارس عرين الزمالك، ناقوس الخطر لحارسى الفراعنة فى الفترة الأخيرة.

وشهد مستوى محمد أبو جبل حارس الزمالك، تراجعاً ملحوظاً بعد أمم أفريقيا ونجاحه في التصدي للعدي من ركلات الجزاء بالأدوار الإقصائية ليكون سبباً رئيسياً فى تأهل الفراعنة إلى المباراة النهائية للبطولة، لكنه مع الزمالك تراجع بشكل واضح، لتستقبل شباكه 12 هدفاً فى 12 مباراة خاضها بالدوري العام، كما استقبل أبو جبل أيضاً 6 أهداف خلال 7 مباريات لعبها مع فريقه بدورى أبطال أفريقيا قبل وداع البطولة من دور المجموعات، وبذلك تكون شباك أبو جبل قد استقبلت 18 هدفاً فى 19 مباراة لعبها مع الزمالك بالدورى وأفريقيا، فيما حافظ جباسكى على نظافة شباكه فى 10 مباريات.

وعلى الجانب الآخر، وبالرغم من تصدى محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، للكثير من الفرص الصعبة خلال الموسم الجارى سواء بالدوري أو أفريقيا، إلا أن شباكه استقبلت مجموعة ليست قليلة من الأهداف خلال الموسم الجارى.

وشارك الشناوى مع الأهلى فى 12 مباراة بالدورى العام خلال الموسم الجارى، استقبلت شباكه خلالهم 10 أهداف وحافظ على الشباك النظيفة فى 5 مباريا.

أما فى دورى أبطال أفريقيا، فخاض الشناوى مع الأهلى 7 مباريات، استقبلت خلالهم شباكه 7 أهداف، وحافظ على الشباك النظيفة فى لقاء وحيد، ليكون إجمالي ما استقبلته شباك الشناوى هو 17 هدفاً فى 19 مباراة، وهو رقم كبير لأخطبوط العرين الأحمر الذى اعتادت منه الجماهير الأهلاوية على التألق.