شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات تنتظر الأهلى فى شهر مايو الجارى.. مواجهتا وفاق سطيف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر النادى الأهلى 6 مباريات مهمة في شهر مايو الجارى، سواء في بطولة الدورى أو بطولة دورى أبطال أفريقيا التى وصل الفريق إلى نصف النهائي بعدما تخطى عقبة الرجاء المغربى في ربع النهائي ليواصل الاقتراب من اللقب الثالث على التوالى.

ويمر الأهلى بفترة تذبذب في المستوى بعدما خسر من المصرى وتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا في بطولة الدورى ليفقد الفريق 7 نقاط من 9 نقاط، ليحتل المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة ويتبقى له 3 مواجهات مؤجلة خلف الزمالك بـ8 نقاط.

وسيكون نادى الأهلى على موعد مع 6 مباريات خلال الشهر الجارى، منها 4 مباريات فى الدورى، بجانب مباراتان في دورى أبطال أفريقيا في نصف النهائي.

ونستعرض مباريات الأهلى في شهر مايو الجارى..

الأهلي × وفاق سطيف - 7 مايو

وفاق سطيف × الأهلى - 14 مايو

البنك الأهلى × الأهلى - 18 مايو

إنبي × الأهلى - 21 مايو

الأهلي × إيسترن كومباني - 25 مايو

المقاولون العرب × الأهلي - 29 مايو

يذكر أن نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون فى الأسبوع الأخير من مايو الجارى، وفى حال تأهل الأهلى للنهائى سيتم تأجيل إحدى المباريات لمنح الأهلى فرصة للاستعداد له، ولكن حتى الآن سيكون هذه المواعيد.