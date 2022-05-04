شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال يجتمع بلاعبى إيسترن كومبانى قبل المران استعدادا للمقاولون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى إيسترن كومبانى تدريباته عصر الأربعاء، تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفني، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة يومين عقب الانتهاء من مباراة الزمالك الأخيرة فى الدوري.

واجتمع علاء عبدالعال، المدير الفني، مع اللاعبين والجهاز الفنى قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن المرحلة المهمة المقبلة مؤكدا على صعوبتها.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى إيسترن كومبانى مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء.

كما تم عمل تقسيمة للاعبين فى المران شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا للمباراة القادمة.

ويستعد إيسترن كومبانى لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 9 من الشهر الجاري