الامارات | العين يفوز بلقب كأس رابطة المحترفين لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يفوز بلقب كأس رابطة المحترفين لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق العين بلقب كأس رابطة المحترفين لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد انتظار دام 13 عاماً منذ أول لقب كان قد توج به في عام 2008/2009، وجاء الفوز على حساب منافسه شباب الأهلي بركلات الترجيح 5-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2 في اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد.

واستحق "الزعيم" التتويج بعد الأداء الذي قدمه خلال المباراة على الرغم من كمية الفرص التي أهدرها لاعبو الفريق خلال الشوط الثاني بالتحديد، في المقابل لعب "الفرسان" بواقعية خاصة في ظل الإرهاق البدني الذي يعاني منه لاعبي الفريق بسبب المشاركة الآسيوية لكن مع ذلك نجح الفريق في الوصول لركلات الترجيح لكنه عاندته.

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