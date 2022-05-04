الامارات | بيع قميص لمارادونا مقابل 7.1 مليون استرليني

شكرا لقرائتكم خبر عن بيع قميص لمارادونا مقابل 7.1 مليون استرليني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق قميص دييجو مارادونا الذي ارتداه عندما سجل هدفين بين الأشهر في تاريخ كرة القدم رقما قياسيا جديدا لبيع أحد المقتنيات الرياضية التذكارية بالمزاد مقابل 7.14 مليون جنيه استرليني (8.93 مليون دولار) اليوم الأربعاء.

وارتدى مارادونا قميص الأرجنتين رقم 10 أمام إنجلترا في دور الثمانية في كأس العالم 1986 بالمكسيك. وبعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني وضع منتخب بلاده في المقدمة بما عُرف فيما بعد بهدف "يد الرب". وبعد أربع دقائق سجل مارادونا أحد أعظم الأهداف في تاريخ كأس العالم، بعدما انطلق بالكرة من منتصف ملعب فريقه، وقدم لمحات فنية ساحرة بقدمه اليسرى، ليراوغ عدة لاعبين إنجليز، بمن فيهم الحارس والقائد بيتر شيلتون قبل أن يودع الكرة بكل هدوء في الشباك.

وحصل لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق ستيف هودج على القميص بعدما تبادله مع مارادونا عقب المباراة، وقد أعلن الشهر الماضي عرضه للبيع في مزاد علني بعد 19 عاما من عرضه في المتحف الوطني لكرة القدم في إنجلترا.

وقال براهام واتشير رئيس وحدة الملابس والمقتنيات في دار سوذبي للمزادات "هذا القميص التاريخي يحمل ذكرى مهمة ليس فقط في تاريخ الرياضة ولكن في تاريخ القرن العشرين"، وقالت دار سوذبي إن المشتري مجهول.

وحطمت عملية البيع الرقم القياسي السابق للمقتنيات الرياضية الذي كان يحمله المخطوط الأصلي للبيان الأولمبي في عام 1892 والذي تم بيعه في 2019 مقابل 8.8 مليون دولار.

وينظر إلى مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986، على نطاق واسع بأنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور. وتوفي عن 60 عاما في 2020 بسبب أزمة قلبية.

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