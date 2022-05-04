الامارات | إغلاق باب التسجيل للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي الجمعة المقبل انطلاق الجولة الأخيرة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو لموسم 2021 - 2022، والتي تستمر حتى 8 مايو الجاري بمشاركة نخبة نجوم الرياضة من جميع أنحاء العالم. وأعلنت رابطة أبوظبي للمحترفين AJP التي تنظم البطولة عن إغلاق باب التسجيل مساء الأثنين الماضي مع تأكيد مشاركة مئات اللاعبين على مستوى العالم للمنافسة في فئات الناشئين لليوم الأول، والأساتذة (1) لليوم الثاني، والمحترفين لليوم الثالث، فيما تبلغ قيمة جوائز جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو 225 ألف دولار أمريكي لأصحاب المراكز الأولى.

وتكتسب البطولة أهمية بالغة كونها تمنح الفائزين بالمركز الأول 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، و2400 للفائزين بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائزين بالمركز الثالث، مما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية السنوية. ومن بين أبرز الأسماء التي أكدت مشاركتها في البطولة مجموعة من أفضل اللاعبين البرازيليين مثل لوكاس بينيرو حامل الحزام الأسود، والذي سينافس في فئة المحترفين تحت 62 كجم، وكايو ألميديا، وتياجو ماسيدو تحت 69 كجم.

ومن الأسماء الإماراتية التي ستنافس بقوة في البطولة كل من عمر الفضلي في منافسات ملك البساط، وفيصل الكتبي، وعلي مبارك، وعبدالله البلوشي، وحمد الفلاسي، وعلي المنهالي، وناصر البريكي، وعبدالله المرزوقي عن فئة الأساتذة، وزايد الكثيري، وذياب النعيمي، وخالد الشحي، وفراج العولقي، وسالم زايد، وسلطان العويس، ومحمد السويدي، وبلقيس عبدالله، وحمدة الشكيلي، وميثاء شريم، وبشاير المطروشي، وشريفة النعماني، ووديمة اليافعي، ومها الهنائي عن فئة المحترفين.



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