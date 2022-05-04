الامارات | عادل الحوسني يجري عملية الرباط الصليبي في البرتغال

شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الحوسني يجري عملية الرباط الصليبي في البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى حارس مرمى فريق الشارقة عادل الحوسني اليوم بمدينة بورتو البرتغالية، التي كان قد وصل إليها أخيرا برفقة عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم جاسم الدوخي، عملية الرباط الصليبي تحت إشراف البروفيسور جواو مينديز، وذلك إثر الإصابة التي تعرض لها أخيرا خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للأندية ضمن المجموعة الأولى، التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

ويشكل غياب الحارس عادل الحوسني ضربة كبيرة للفريق الذي كان يعول عليه خلال مباريات الفريق المتبقية في دوري أدنوك للمحترفين لهذا الموسم، علما أن حارس الاحتياط درويش محمد حل بديلا للحوسني، وحافظ على نظافة شباكه خلال المباراة الأخيرة للفريق أمام العروبة، ضمن الجولة 21 للدوري، والتي انتهت بفوز الشارقة بخمسة أهداف نظيفة.

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