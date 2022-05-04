الامارات | رانجنيك: على مان يونايتد التعاقد مع مهاجمين يلعبان كرة قدم حديثة

شكرا لقرائتكم خبر عن رانجنيك: على مان يونايتد التعاقد مع مهاجمين يلعبان كرة قدم حديثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب المؤقت رالف رانجنيك إن "مانشستر يونايتد يجب أن يتعاقد مع مهاجمين اثنين يلعبان ويجيدان كرة القدم الحديثة" لإضافة جودة حقيقية للفريق عندما يبدأ المدرب الجديد إيريك تن هاج مهمته. وسيترك رانجنيك منصبه في نهاية الموسم. وقال المدرب الجديد لمنتخب النمسا، والذي سيبقى في أولد ترافورد في منصب استشاري، إن العثور على لاعب يمكنه مشاركة كريستيانو رونالدو عبء التسجيل سيكون أحد أهم مهام تن هاج. ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز وأحرز 57 هدفا هذا الموسم أي أقل بفارق 27 هدفا من مانشستر سيتي المتصدر. وسجل المهاجم البرتغالي رونالدو 24 هدفا في 38 مباراة بجميع المسابقات منها 18 في الدوري.

وقال رانجنيك "كريستيانو لا يلعب في قلب الهجوم ولا يريد اللعب في هذا المركز. من الواضح أن النادي يحتاج إلى مهاجمين جديدين على الأقل يمنحان هذا الفريق المزيد من الجودة والخيارات. وأضاف: "نحتاج إلى مهاجمين ينتميان لكرة القدم الحديثة. ليس بالضرورة أن يكونا في مركز الجناح. إذا نظرت إلى كرة القدم العالمية، لا يوجد الكثير من الفرق الكبرى التي لا تزال تلعب بمهاجمين اثنين. معظمها يلعب بثلاثة مهاجمين أو برأس حربة غير صريح". وأشار رانجنيك إلى وفرة المواهب عند الغريمين مانشستر سيتي وليفربول. وقال رانجنيك "إذا نظرت إلى ليفربول ومانشستر سيتي ... يملك الفريقان خمسة أو ستة مهاجمين من طراز رفيع.

وتابع: "لم يكن جابرييل جيسوس يلعب كثيرا حتى قبل أربعة أسابيع مع سيتي. الآن يلعب مرة أخرى بانتظام. انظروا إلى وفرة الخيارات في الفريقين. إذا سألتني هل يلعب كمهاجم أو جناح؟ هل يلعب جاك جريليش كجناح أو مهاجم؟. "يجيدون جميعا مراكز الهجوم المختلفة. يمكنهم أيضا تبادل الأدوار وهو ما يساعد المدرب على مناوبة اللاعبين، ليس لدينا الكثير من هؤلاء اللاعبين".

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