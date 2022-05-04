الامارات | أعرق بطولات اسيا للغولف.. تعاود الانطلاق بعد غياب 5 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن أعرق بطولات اسيا للغولف.. تعاود الانطلاق بعد غياب 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود أعرق بطولات الغولف في أسيا والمحيط الهادئ "كأس نومورا" للرجال والسيدات، إلى روزنامة الأحداث في 2022، بعد غياب دام خمس سنوات، وذلك باستضافة نادي "ساوثوودز غولف أند كانتري" في مدينة مانيلا الفلبينية من 26 يونيو وحتى الأول من يوليو المقبلين، للنسخة الـ 29 من البطولة التي يعود انطلاقتها الأولى إلى العام 1962.

وكان من المقرر إقامة النسخة 29 في 2019 في نادي "كليرووتر باي للغولف والنادي الريفي" في هونغ كونغ، قبل أن يتم أعادة جدولتها حتى يونيو 2020 جراء اضطرابات واعمال شغب في المنطقة الإدارية الخاصة بالصين، إلا أن تداعيات جائحة "كورونا" دفعت بالبطولة إلى التأجيل مجدداً ولتغيب عن روزنامة الاحداث في 2020 و2021، ما دفع الاتحاد القاري للبحث عن مكان جديد لاستضافتها، لتحط أخيراً الرحال في مانيلا في استضافة رابعة تاريخياً للفلبين لـ "كأس نومورا".

وعلق رئيس لجنة بطولات الاتحاد الاسيوي والمحيط الهادئ، جون هوبكنز، بقوله في تصريحات صحافية "متحمسون لعودة انطلاقة "كأس نومورا" بعد غياب عن روزنامة البطولات لخمس سنوات مضت".

وأوضح: "لطالما حرصنا على إقامة هذه البطولة التي تعد الاعرق في آسيا والمحيط الهادئ في موعدها المحدد، إلى أن سلامة اللاعبين وجميع المشاركين كان العامل الأبرز في اتخاذنا لقرارات تأجيل النسخة 29 من هذه البطولة لمرات عديدة".

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