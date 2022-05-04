موعد مباراة مانشستر سيتي وريـال مدريد اليوم في إياب نصف نهائي أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ريال مدريد الإسباني، نظيره مانشستر سيتي، الإنجليزي، في التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب سنتياجو بيرنابيو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب في إنجلترا انتهت بفوز السيتي 4-3، ويحتاج الريال للفوز بفارق هدفين لضمان التأهل أو على الأقل الفوز بفارق هدف للجوء للوقت الإضافي، فيما يكفي أبناء جوارديولا التعادل للوصول للنهائي.

وسيواجه الفائز من المباراة، فريق ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس، بعدما أطاح الريدز بفياريال من نصف النهائي.

ريال مدريد يحلم بمعانقة ذات الأذنين للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وسيدخل نصف النهائي بعد مستويات كبيرة في دور الـ 16 أمام باريس سان جيرمان، وفوز على تشيلسي بخمسة أهداف مقابل أربعة في ربع النهائي.

أما مانشستر سيتي، يريد تحقيق اللقب الغالي للمرة الأولى في تاريخه، وسيعمل مع بيب جوارديولا على تحقيق الحلم هذا الموسم بعد الحصول على المركز الثاني في الموسم الماضي، وتغلب الفريق الإنجليزي على نظيره أتلتيكو مدريد في مباراة نصف النهائي بهدف دون رد.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

إيدرسون

زينشينكو - روبن دياز - إيمريك لابورت - كايل ووكر

سيلفا - رودري - كيفين دي بروينه

رياض محرز - جابرييل خيسوس - فودين

التشكيل المتوقع لريال مدريد

تيبو كورتوا

مارسيلو- إيدير ميليتاو - ناتشو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كامافينجا- توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

القناة الناقلة

وستنقل مباراة مانشستر سيتي والريال على قناة beIN Sports 1 HD Premium وبتعليق عصام الشوالي.