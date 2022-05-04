شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل حسم مصير كهربا وريان لحين انتهاء بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل مسئولو النادي الأهلى حسم مصير محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر والمعار إلى نادي هاتي سبور التركي حتى نهاية الموسم الحالي، سواء من العودة لصفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل أو استمرار تجربته في الدوري التركي حال إقدام النادي التركي على شرائه بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلى مصير كهربا عقب الانتهاء من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا ، حيث يتبقى للفريق الأحمر 3 مباريات بها قبل حسم اللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى والحادية عشر في تاريخه.

وانضم كهربا إلى هاتى سبور التركي في يناير الماضي بعدما خرج من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ولم يتم حسمه موقفه سواء من العودة إلى صفوف الفريق الأحمر أو البقاء خارج القلعة الحمراء.

ونفس الوضع ينطبق على أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمعار إلى نادى ألتاى إزمير التركى، حيث يتحدد موقف اللاعب من العودة لصفوف الأهلي حال تراجع النادي التركى عن تفعيل بند شراء اللاعب مقابل مليوني ونصف المليون دولار.

وينتهي الدورى التركى فى شهر يوليو المقبل، أي قبل نهاية الدوري المصري بقرابة شهر ونصف أو شهرين على أن يشارك كهربا وريان مع الأهلى بدءا من الموسم المقبل وفقا للوائح التى تمنع مشاركتهم مع الأهلى عقب نهاية الموسم بالدورى التركى.

ومن المنتظر أن يحسم مسئولو الأهلي موقف المعارين إلى أندية خارجية بنهاية المشاركة فى البطولة الإفريقية.