شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على جاهزية عبد القادر والسولية وديانج قبل موقعة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على جاهزية الثلاثى أحمد عبد القادر وعمرو السولية وأليو ديانج للمشاركة فى مباراة فاق سطيف يوم السبت المقبل فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد مشاركتهم فى المران الجماعى بشكل طبيعى.

واشتكى عبد القادر من الإصابة بكدمة قوية فى الكتف غاب بسببها عن مباراتى فريقه ضد طلائع الجيش وسيراميكا، فيما عانى السولية من إصابة بشد فى العضلة الخلفية أبعدته عن مباراة سيراميكا، فيما تعرض ديانج لكدمة قوية أعلى الركبة، وكانت سببا فى غيابه عن مباراة سيراميكا، قبل أن ينتظم الثلاثى فى المران الجماعى أمس الثلاثاء.

وانتظم أحمد عبد القادر وعمرو السولية وأليو ديانج، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، جاهزية اللاعبين للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية في إطار الاستعداد لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته مساء أمس استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف التي تقام مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام.