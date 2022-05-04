شكرا لقرائتكم خبر عن حكام القاهرة تعيد ترتيب الأوراق ودعم القدامى والحالات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جمعية الحكام بمنطقة القاهرة برئاسة إبراهيم نور الدين الحكم الدولى ، رصد أسماء الحكام القدامى وأصحاب الحالات الخاصة المحتاجة للدعم خلال الفترة المقبلة .

وكانت جمعية الحكام بالقاهرة قد أقامت فعاليات دورة رمضانية لكرة شارك فيها اكثر من 150 حكما تنافسوا على كأس اللواء أحمد بدوي، وشهدت البطولة منافسة قوية حتى تتويج فريق حلوان بالبطولة في أحتفالية كبيرة حضرها رموز التحكيم جمال الغندور وسمير عثمان وفهيم عمر وأحمد أبو العلا ومجدى شديد وشريف صلاح و بشر بشير رئيس لجنة حكام منطقة القاهرة وايمن ديجيش وعز الدين شاهين سكرتير منطقة حكام القاهرة وعادل عقل ومحمد الحنفى وأحمد حسام طه والسعدونى وشيماء منصور.



تكريم اسم الراحل اللواء أحمد بدوى

كما شهدت البطولة تنظيمًا رائعًا ساهم في نجاحها، وذلك بإشراف عاطف حسين وحسن وائل وتم توزيع دروع تكريم قدمها إبراهيم نور الدين ومحمد الحنفى وشارك فى التكريم عمر الأيوبى مدير تحرير قطاع الرياضة باليوم السابع وحكم الدرجة الاولى الاسبق.



الغندور وعثمان والايوبى وديجيش ونجوم التحكيم



تكريم عمر الأيوبى