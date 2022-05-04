شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلى يواجه درب السلطان المغربى وديا استعدادا للسوبر الأفريقى وكأس الكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بالنادي الأهلي مباراة ودية اليوم الأربعاء أمام فريق "منتدى درب السلطان المغربى"، فى اللقاء الذى يقام على هامش معسكر الفريق فى المغرب استعدادا لبطولتى السوبر الأفريقى وكأس الكؤوس التى تنطلق فى النيجر مايو الجارى.

وتقام المباراة الودية فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت المغرب، فى إطار تجهيز اللاعبين بدنيا وخططيا بالشكل المناسب.

تقام المباراة فى إطار معسكر الفريق لبطولتى السوبر الأفريقى وكأس الكؤوس، حيث يخوض رجال يد الأهلى مباراة السوبر أمام فريق الزمالك، يوم الأحد المقبل فى دولة النيجر.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكئوس الأفريقية عن تواجد رجال يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى إلى جانب فرق فاب الكاميروني وسايمان الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي، وضمت المجموعة الثانية فرق: الزمالك وجي إس كي من الكونغو الديموقراطية وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي بطل النيجر.‏

من جانبه قال أسامة الجزيرى، لاعب فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، إن الفريق يسير بخطى ثابتة في معسكر المغرب للوصول إلى أعلى مستوى من اللياقة البدنية والفنية لحسم لقبي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس التي تقام في النيجر مايو الجاري.

وأضاف الجزيري أن بطولة السوبر وكأس الكؤوس صعبة هذا العام، لكن الفريق قادر علي التتويج باللقبين لإسعاد الجماهير.

وأضاف الجزيري أن الجهاز الفني يواصل إعداد اللاعبين بشكل مناسب خلال معسكر المغرب الذي ينتهي غدا الخميس قبل السفر إلى النيجر وخاصة قبل مواجهة فريق الزمالك يوم الأحد في السوبر الافريقي، مؤكدا أن لاعبي رجال يد الأهلي سيظهرون بشخصية قوية لحسم اللقب.

وأشار الجزيري إلى أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني دانيال جوردو، حريص على الاهتمام بكل التفاصيل، وتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا وذهنيا قبل منافسات السوبر وكاس الكؤوس، وهناك تقدم مستمر في مستويات الجميع على كل الأصعدة.