شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرصد مكافأة "مضاعفة" للفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد وليد عرفات رئيس نادى سموحة مكافآة مضاعفة 20 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق، فى حال الفوز على بيراميدز، والعودة للمربع الذهبى من جديد، وذلك لتحفيز اللاعبين للعودة مرة أخرى للتنافس على مقعد مؤهل للمشاركه فى الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

وجاء ذلك على هامش اجتماع رئيس نادي سموحه ونائبه عمر الغنيمى مع اللاعبين والجهاز الفنى أمس، حيث أكد عرفات على أن كل ما يقال عن تخفيض ميزانيه الكرة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، خاصة أن كره القدم هى واجهة نادى سموحة.

وشدد رئيس سموحة على أن مجلس الإدارة بصدد زيادة ميزانية الكرة بالنادي وليس تخفيضها، لكن بما لا يضر ميزاية باقي الألعاب الأخرى.

واشار عرفات إلى أن المجلس الحالي، يقف فى ظهر الفريق الاول وسوف يقدم كل الدعم لعبد الحميد بسيونى وجهازهالجديد من اجل الحفاظ على مسيره الفريق.

ويستعد سموحة للقاء بيراميداز، المقرر له الجمعة المقبل، فى السابعة مساء على استاد الإسكندرية ضمن موجلات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.