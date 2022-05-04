شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة وفاق سطيف الجزائرى تصل القاهرة لمواجهة الأهلى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة وفاق سطيف الجزائرى، لمواجهة المارد الأحمر باستاد الأهلي والسلام فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل بحضور 20 ألف مُشجع.
وصلت البعثة علي متن رحلة تابعة للخطوط الجزائرية، وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات البعثة عبر مبني الركاب رقم 1 بالمطار، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وحدد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم 7 مايو، موعدًا لخوض مباراة الذهاب بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 14 من الشهر ذاته في الجزائر تحديدا بملعب "8 مايو" الخاص بالفريق الجزائري.
ويواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليومية بالمعسكر المغلق الذي بدأ أمس الثلاثاء، لحين الاانتهاء من مباراتي وفاق سطيف الجزائري يومي 7 و14 مايو الجاري فى نصف نهائي دوري الأبطال.