شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع سموحة ينجو من الموت وتفحم سيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجا رجب نبيل مدافع فريق سموحة من الموت بعدما تعرض لحادث سير بسيارته أثناء عودته مساء أمس الثلاثاء، من إجازة العيد، وذلك على الطريق الصحراوى مع أسرته، حيث تعرضت السيارة إلى الاشتعال الكامل وتفحمت بسبب نقص المياه.

وتسبب الحادث المؤلم فى تأخر رجب نبيل عن مران الفريق السكندرى أمس، حيث اطمأن الجهاز الفنى واللاعبين على اللاعب وأسرته بعد الحادث.

فى سياق متصل عقد رجب نبيل جلسه مع رئيس النادى وليد عرفات، والذى أبلغه أنه غير معترض على التجديد له، وأنه موافق على وجوده بسموحة بالقيمة التى يريدها، مشددا على أن النادى على استعداد للتجديد للاعب فة أقرب وقت.

وينتهى عقد نبيل مع سموحة، بنهاية هذا الموسم، وترددت أنباء مؤخرا عن قرب رحيل اللاعب بسبب المغالاة فى المقابل المادى، لكن الجلسة التى عقدها مؤخرا مع الإدارة أجهضت كل هذه الشائعات.