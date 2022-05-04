شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات لغزل المحلة في شهر مايو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده 4 مباريات في بطولة الدوري خلال شهر مايو الجاري، وتبدأ بمواجهة المصري يوم 11 باستاد برج العرب بالإسكندرية، ثم إيسترن يوم 15 باستاد المحلة، وإنبي يوم 24 بإستاد بتروسبورت ثم الجيش يوم 28 بإستاد المحلة.

اجتمع أمس مجلس إدارة شركة المحلة لكرة القدم، بقيادة علي العباسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، لمناقشة مسألة تعيين جهاز فني جديد لفريق غزل الممحلة، ونظرًا للأحداث المتلاحقة التي مرَّت خلال الساعات الماضية، والتي شهدت هروب المدير الفني السابق للفريق، ضاربًا عرض الحائط بكافة الأعراف الرياضية، ومخالفًا كذلك لشروط التعاقد بينه وجهازه وبين النادي، وبالنظر إلى التجربة السابقة أيضًا للمحلة، والتي شهدت أحداثًا مشابهة؛ فإن المجلس قرَّر الاعتماد بشكل كامل على الكفاءات الفنية الكبيرة من أبناء النادي الأُصلاء؛ من أجل قيادة الفريق فنيًّا خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق أهداف وطموحات الإدارة، وجمهور المحلة الوفي، العاشق للكيان.

بناء على هذا فقد قرَّر مجلس الإدارة تعيين مصطفى عبده مديرًا فنيًّا للفريق الأول لغزل المحلة لكرة القدم، على رأس جهاز معاون يضم مجموعة من المدربين الأكفاء، والذين يجري التشاور بين مصطفى عبده وبين الإدارة من أجل اختيارهم، طبقًا للمعايير التي تتطلبها المرحلة الحساسة المقبلة.

ومجلس إدارة غزل المحلة يهنئ مصطفى عبده، مثمنًا موقفه من وضع نفسه فور التواصل معه في خدمة ناديه، فإنه يتمنى له -وجهازه المعاون- كل التوفيق والنجاح.