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تألقوا خارج الأهلى والزمالك.. محمد صلاح والشاذلى والقيصر ملوك الإمبراطورية الكروية بعيدا عن القطبين

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القاهرة - سامية سيد - مخطئ من يظن ان الاضواء والشهرة تنحصر فى الاهلى والزمالك فقط ، وأن الهجومية مقتصرة على كل من ارتدى قميص احمر وابيض ، لكت الحقيقة تختلف عن ذلك كثيرا .

 

وخير دليل على ذلك أن هناك لاعبين استطاعوا بناء إمبراطورية كروية دون الانضمام لاى من القطبين ، مثل محمد صلاح و حسن الشاذلى بالإضافة إلى شوقى غريب و حسنى عبد ربه.

 

ففى الترسانة نجد الثنائى حسن الشاذلى و مصطفى رياض ، وفى المقاولون خرج محمد صلاح و اللنى، وبالانتقال إلى الاسماعيلية نجد القيصر حسنى عبد ربه ، وفى المحلة طل علينا شوقى غريب .

 

أصبح محمد صلاح لاعب المقاولون السابق، و المحترف فى الإنجليزى بعد رحلة احترافية فى عدة دوريات ، حيث بدأ الاحتراف فى سويسرا ثم تشيلسى،  فيورنتينا، روما ، وليفربول

وبدا صلاح من قلعة الذئاب ، دون الإنتقال على الاهلى و الزمالك، بل تألق مع ناديه بالجبل الأخضر، حتى تلقى عرضا احترافيا ، ونجح فى الاختبار الذى وٌضع فيه ، حتى أصبح سفيرا ورمزا للكرة المصرية فى بلاد الخواجات .

 

استطاع حسن الشاذلى نجم الترسانة أن يتوج بلقب هداف الدورى 4 مرات، حيث انه صاحب أكبر نسبة تهديف فى المسابقة بـ 34 هدفا فى موسم 1974/1975

كما توج بلقب أفضل لاعب فى مصر عام 1965، ونال وسام الجمهورية بعد الفوز بكأس فلسطين 1973 حيث كان قائدا للمنتخب، ساهم فى حصول الترسانة على بطولة الدورى 1962/63، وبطولة كأس مصر عامى 1965 و1967، وهوأيضا  الهداف التاريخى للمنتخب ببطولات افريقيا برصيد 12 هدفا .

 

حسنى عبد ربه لاعب الإسماعيلى السابق ، لم يلعب إلا فى صفوف الإسماعيلى ، وبعد التفكير فى اللعب خارج الدراويش ، احترف فى أهلى دبى وستراسبورج الفرنسى ، رافضا ارتداء قميص الأهلى أو الزمالك ، حبا فى جمهور الإسماعيلية حتى لقبته الجماهير بالقيصر .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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