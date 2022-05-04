شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش الأخيرة فى صفقة انتقال مهند لاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك من حسم صفقة مهند لاشين مدافع وسط طلائع الجيش بشكل نهائي بعد عقد جلسة نهائية مع اللاعب اتفقا فيها الثنائى على كافة الأمور التعاقدية ورحب اللاعب بارتداء تيشرت الفريق الأبيض الموسم المقبل .

كان لاعب الوسط الدولى أبلغ إدارة ناديه بأن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع الطلائع وأنه يرغب في تغيير أهدافه ووجهته المستقبلية واللعب بإحدى الأندية الجماهيرية وهو ما رحبت به إدارة النادى مؤكدة أنها لن تقف أمام مستقبل أي لاعب شريطة وجود الفريق في ترتيب يليق باسمه خلال الموسم الحالي وعدم تكرار ما حدث في الموسم الماضى .

من ناحية أخرى أخبر مسئولو الزمالك أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى بعودته لصفوف الفريق بنهاية الموسم الجارى عقب انتهاء فترة إعارته مع فريقه الحالي .

وفتح مسئولو الزمالك ملف عودة اللاعبين الذين تمت إعارتهم بداية الموسم الحالي مع اللجان المؤقتة التي تعاقبت على النادى من أجل عودة بعض اللاعبين الجيدين الذين أثبتوا نجاحات مع أنديتهم لتدعيم صفوف الفريق .