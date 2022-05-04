شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتفاوض نجم الدراويش مع الأهلى والزمالك للمزايدة عليهما بميركاتو الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى بالانتقال لقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى الصيف المقبل، لتدعيم صفوف القطبين فى الموسم القادم، باعتباره من اللاعبين أصحاب المهارات العالية فى الدورى المصرى، وبات أحد الأسماء المرشحة لإشعال الميركاتو الصيفى بين القطبين.

وترددت أنباء عن توقيع نجم الدراويش للزمالك تمهيدا للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل ، في ظل رغبة مسئولي القلعة البيضاء في تدعيم صفوف الفريق الأبيض بعدد كبير من اللاعبين لتعويض العجز في صفوفه وتعويض الرحيل المتوقع لعدد من نجومه الحاليين.

كما ارتبط اسم عبد الرحمن مجدي بالانتقال إلى الأهلي في أكثر من ميركاتو صيفي آخرها في الصيف المقبل 2022، وهو ما قد يدفع نجم الدراويش للتفاوض مع القطبين من أجل المزايدة عليهما والانضمام للنادي الذي يقدم عرضا ماليا أكبر، في ظل التنافس بينهما على الظفر بخدماته.

و تستعد إدارة نادى الزمالك للدخول فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى الإسماعيلى من أجل ضم عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأكد الزمالك من ترحيب عبد الرحمن مجدى بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء، قبل الدخول فى مفاوضات مع الإدارة لحسم الصفقة بشكل رسمى فى الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.