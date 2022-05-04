شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة وفاق سطيف.. الأهلى لا يعرف الهزيمة فى نصف النهائى منذ 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النادي الأهلي مواجهة صعبة مساء السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يسعى من خلالها المارد الحمر لمواصلة الحلم بترويض الأميرة الأفريقية الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه.

ويملك النادي الأهلي حظوظا كبيرة في مباريات نصف النهائي، حيث وصل لهذا الدور 17 مرة من قبل، نجح فيها في الوصول للمباراة النهائية في 14 مرة بينما خسر ثلاثة مرات فقط.

وتعود أخر هزيمة للأهلي في نصف نهائي إفريقيا إلى 14 عاما مضى وتحديد في نسخة 2010، والتي شهدت كارثة تحكيمية بطلها الغاني لامبتي الحكم الموقوف مدى الحياة، يودع الأهلي نصف نهائي تلك النسخة في مواجهة الترجي التونسي بيد إنيرامو الشهيرة.

الأهلي نجح في النسخة التي توج بها في 2012 بتخطى سان شاين النيجيري بعد تعادل إيجابي في نيجيريا وانتصار بهدف في مصر، وفي النسخة التي تليها منحت ركلات الترجيح للأهلي التأهل على حساب القطن الكاميروني بعد سيطرة التعادل الإيجابي على نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي فشل في الوصول لنصف النهائي في نسختي 2014 و 2015 و 2016، لكنه عاد في 2017 و اجتاز عقبة النجم الساحلي التونسي بسداسية تاريخية في الإياب ببرج العرب بعد الخسارة ذهابًا 2/1.

ونجح الأهلي في التأهل في نفس الدور على حساب وفاق سطيف الجزائري في نسخة 2018، حيث فاز بطل مصر في ملعبه بثنائية وخسر في العودة بنتيجة 2/1 وبلغ النهائي، وفي النسخة التي تلتها خاض الأهلي نصف النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي وفاز ذهاباً إياباً بنتيجة 54/1 في مجموع المباراتين.

أخر نسخة من دوري الأبطال تخطى الأهلي عقبة الترجي التونسي بالفوز ذهاباً في رادس بهدف وفي القاهرة بثلاثية نظيفة، فهل تكتب مواجهة وفاق سطيف تأهل جديد لبطل افريقيا في آخر نسختين.