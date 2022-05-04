شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة رجال طائرة الأهلي تصل تونس للمشاركة ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت بعثة فريق كرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، إلى مطار قرطاج بتونس صباح اليوم؛ استعدادًا للدخول في معسكر مغلق قبل خوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في تونس خلال شهر مايو الجاري.

وتحركت بعثة الفريق من المطار إلى فندق الإقامة تمهيداً للبدء في الاستعداد للبطولة التي يسعى الأهلي إلى الفوز بها.

وكانت بعثة فريق الأهلي للكرة الطائرة قد غادرت مطار القاهرة في الثالثة والنصف من صباح اليوم.

وحرصا المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وهناء حمزة نائب رئيس الاتحاد، على زيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة عصر الأحد الماضي، لدعم فريقي الكرة الطائرة «رجال» و«سيدات» بالنادي قبل مشاركتهما في بطولة إفريقيا للأندية التي تقام بتونس خلال الأيام المقبلة، وكان في استقبالهما محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي وخالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي.

وأوضح العوضي أن زيارة وفد اتحاد الكرة الطائرة تأتي في إطار مساندة فريقي الأهلي للطائرة، كونهما يمثلان مصر في البطولة الإفريقية، وأن الوفد أكد على كامل الدعم والمساندة لكلا الفريقين، وتمنى للنادي الأهلي التوفيق والتتويج بلقب البطولة.

ويشارك فريق رجال طائرة النادي الأهلي في بطولة إفريقيا التي تقام بتونس خلال الفترة من 5 إلى 18 مايو، فيما يشارك فريق السيدات في البطولة التي تستضيفها تونس أيضًا خلال الفترة من 19 مايو إلى 1 يونيو المقبل.