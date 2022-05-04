شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر اتحاد الكرة بتعديل البروتوكول الطبى قبل مواجهة الأهلى ووفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إخطارا لاتحاد الكرة المصرى، بإجراء تعديلات على قواعد المسحات الطبية المتبعة فى المنافسات الأفريقية للأندية والمنتخبات، على أن يتم تطبيقها بداية من نصف نهائى إفريقيا والكونفدرالية هذا الموسم، واستمرار العمل بها فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بكوت ديفوار.

وأبلغ الكاف، اتحاد الكرة فى مصر وباقى الاتحاد المعنية، باعفاء أي نادي يكون ضيفا على بلد آخر، من المسحات الطبية في البلد المستضيف، حال أجرى مسحة فى موطنه قبل المباراة بـ72 ساعة على أقصى تقدير.

ويعنى هذا التعديل في البروتوكول الطبي، أن الأهلى سيتم اعفائه من الخضوع لمسحات طبية في الجزائر خلال مباراة العودة أمام وفاق سطيف الأسبوع بعد المقبل، حال أجرى مسحة في مصر، وسافر قبل المباراة بفترة زمنية لا تزيد عن 72 ساعة.

وطالب الكاف كل الاتحادات الأهلية بالحصول على ضمانات من الجهات الصحية التابعة لها، باعفاء بعثات الأندية الضيفة من المسحات بعد وصولها لبلد الفريق المستضيف، واعتماد مسحاتها قبل السفر من بلدانها الأم، ما دام السفر جاء قبل 72 ساعة من المباراة.