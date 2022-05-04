شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يراجع أخطاء لاعبى الأهلى فى 5 مباريات قبل صدام وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى من محللى الأداء فى الفريق ملخص الأخطاء التى وقع لاعبو المارد الأحمر فيها فى اآخر 5 مباريات محلية وأفريقية من أجل دراستها جيداً وتصحيحها فى معسكر الفريق الذى سينطلق اليوم الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة وفاق سطيف بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وينوى موسيمانى دراسة الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الأهلى خلال مباراتى الرجاء المغربى فى ذهاب وإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكذلك مباريات الفريق أمام المصرى وطلائع الجيش وسيراميكا بالدورى الممتاز.

ورغم تخطى الأهلى عقبة الرجاء فى ربع نهائى دورى الأبطال بالفوز عليه 2-1 بالقاهرة والتعادل 1-1 بالمغرب، إلا أن الجهاز الفنى للأحمر يرى أن لاعبى الأهلى ارتكبوا العديد من الأخطاء فى هاتين المباراتين على الصعيدين الدفاعى والهجومى.

كما وقع لاعبو الاهلى فى أخطاء فى مباريات المصرى وطلائع الجيش وسيراميكا بالدورى، والتى انتهت بالخسارة بهدف نظيف والتعادل السلبي والتعادل 1-1 على التوالى.

ويأمل المدير الفنى للأهلى فى علاج هذه الأخطاء خلال المعسكر المغلق الذى يُقيمه الفريق بدءاً من اليوم استعداداً لمواجهة بطل الجزائر يومى 7 و14 مايو الجارى.