موسيمانى يراجع أخطاء لاعبى الأهلى فى 5 مباريات قبل صدام وفاق سطيف

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يراجع أخطاء لاعبى الأهلى فى 5 مباريات قبل صدام وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى من محللى الأداء فى الفريق ملخص الأخطاء التى وقع لاعبو المارد الأحمر فيها فى اآخر 5 مباريات محلية وأفريقية من أجل دراستها جيداً وتصحيحها فى معسكر الفريق الذى سينطلق اليوم الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة وفاق سطيف بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وينوى موسيمانى دراسة الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الأهلى خلال مباراتى الرجاء المغربى فى ذهاب وإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكذلك مباريات الفريق أمام المصرى وطلائع الجيش وسيراميكا بالدورى الممتاز.
ورغم تخطى الأهلى عقبة الرجاء فى ربع نهائى دورى الأبطال بالفوز عليه 2-1 بالقاهرة والتعادل 1-1 بالمغرب، إلا أن الجهاز الفنى للأحمر يرى أن لاعبى الأهلى ارتكبوا العديد من الأخطاء فى هاتين المباراتين على الصعيدين الدفاعى والهجومى.
كما وقع لاعبو الاهلى فى أخطاء فى مباريات المصرى وطلائع الجيش وسيراميكا بالدورى، والتى انتهت بالخسارة بهدف نظيف والتعادل السلبي والتعادل 1-1 على التوالى.
ويأمل المدير الفنى للأهلى فى علاج هذه الأخطاء خلال المعسكر المغلق الذى يُقيمه الفريق بدءاً من اليوم استعداداً لمواجهة بطل الجزائر يومى 7 و14 مايو الجارى.