مصر تنظم البطولة الأفريقية الثامنة للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة

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القاهرة - سامية سيد - مصر تنظم فاعليات البطولة الأفريقية الثامنة للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة وهي البطولة المؤهلة لبطولات كأس العالم للرماية فى الاتحاد الدولى بمشاركة 250 رامى ورامية وناشئين من 9 دول من مختلف دول العالم، وتستمر البطولة 4 أيام تبدأ من 12 حتى 15 مايو 2022.

وتأتي المنافسات ضمن البطولات التأهيلية لنهائيات بطولة العالم للرماية علماً بأن مصر قامت بتنظيم 7 بطولات أفريقية فى السنوات الماضية بالإضافة الى تنظيم بطولتى عالم وكان أخرها السنة الماضية 2021، والتي أبهرت العالم وأشاد بها جميع الرماة المشاركين.

وتقام منافسات البطولة الإفريقية على الملاعب الدولية لنادى الصيد بالسادس من أكتوبر، والتي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية منذ عام 2010، وتستضيف الملاعب كافة المنافسات لمختلف الفئات المشاركة فى البطولة وهى قدامى الرواد_ الرواد_ الرجال_ السيدات، الناشئين والناشئات.

ويتنافس في هذه البطولة فريق أوروبا الأول للرماية والفريق القومى الإيطالى والفريق الأنجليزى، إلى جانب مشاركة أبطال البلاد العربية و أبطال أفريقيا.

ويشارك في البطولة من مصر الفريق المتميز الذى حصل على مراكز عالمية خلال البطولات السابقة، والذي يضم نخبة من أمهر الرماه الدوليين من مختلف نوادى الجمهورية، وأبرزها نادى الصيد بالدقى ونادي الصيد بالإسكندرية ونادي الشمس ونادي المعادى ونادي صيد وادي النطرون.

من جانبه، صرح اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين الأفريقى والمصري للرماية "إن لهذه البطولة وضع خاص لمصر لما تمثله من أهمية رياضية عالمية وأفريقية فى مجال الرماية"، مشيرا إلى أن تنظيم هذه البطولة شرف كبير للرياضة المصرية ورسالة إيجابية قوية لكافة المؤسسات الرياضية في العالم بعد أن حصلت مصر على احترام العالم كله بتظيم بطولة العالم السنة الماضية".