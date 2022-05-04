شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير وفاق سطيف تحفز لاعبى الفريق للفوز على الأهلى قبل السفر للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير وفاق سطيف الجزائرى على مساندة فريقها وحضور مرانه الأخير قبل السفر إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتوافدت الجماهير الجزائرية على مران وفاق سطيف الأخير قبل السفر إلى مصر لمؤازرة فريقها وحثه على تقديم نتيجة إيجابية أمام بطل أفريقيا، قبل موقعة الإياب فى الجزائر.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائرى، المقرر أن تجمع الفريقين مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

وكان الأهلى قد تأهل إلى نصف نهائى البطولة بعد أن نجح فى تخطى عقبة فريق الرجاء المغربى فى الدور ربع النهائى من البطولة.