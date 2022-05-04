شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى مديرًا فنيا لسيراميكا والعجيزى وناجى فى الجهاز المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى سيراميكا تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول بالنادى، تحت القيادة الفنية لأحمد سامى، والذى رحل عن سموحة لخلافة هيثم شعبان فى سيراميكا.

ويضم الجهاز الفنى كلا من:

أحمد سامي مديراً فنياً

أحمد عبد العزيز مدرباً عاماً

صلاح أمين مدربًا

هانى العجيزى مدربًا

أحمد ناجى مدرباً لحراس المرمى

جيمس ويليام مدربًا للأحمال

عادل محجوب إدارياً

الدكتور محمد عبد الجواد رئيساً للجهاز الطبى

وأعلن مجلس إدارة نادى سيراميكا انتهاء علاقته بالمدرب هيثم شعبان المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون.

وكتب النادى، فى بيان رسمى، "تعلن إدارة نادى سيراميكا إنهاء عقد الكابتن هيثم شعبان، المدير الفنى للفريق الأول بالتراضى".