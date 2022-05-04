شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يذاكر الإسماعيلى من بوابة الطلائع استعدادا لموقعة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة معين الشعبانى، بمراجعة المباريات السابقة للنادى الإسماعيلى فى الدورى العام، وآخرها مباراة الطلائع بالجولة الماضية والتى خسرها الدراويش بهدف نظيف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق الأصفر، قبل اللقاء المرتقب بين المصرى والإسماعيلى يوم الجمعة المقبل.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة الإسماعيلى يوم الجمعة المقبل، فى المباراة المؤجلة من الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

وواصل النادى المصرى نتائجه المخيبة لآمال عشاقه فى الفترة الأخيرة، ليسقط فى فخ الهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام، وسجل هدفى المقاولون كل من، عبد الله ياسين في الدقيقة 18، وفاروقا نور الدين في الدقيقة 71 من علامة الجزاء.

وتعد هزيمة المصرى أمام المقاولون هي الثانية على التوالي بالدوري العام، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ومن قبلها ودع الكونفدرالية على يد نهضة بركان المغربي من الدور ربع النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2.

فيما يرجع آخر فوز حققه المصري بالدوري إلى 9 أبريل الماضي عندما تغلب على الأهلي بهدف نظيف، قبل أن يودع الكونفدرالية ويتلقى هزيمتين متتاليتين بالدوري العام.

وتوقف رصيد المصري عند النقطة 19 في المركز الـ11 بجدول المسابقة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 15 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مثلها وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.