شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحدد موقف عبد المنعم من تدعيم الأهلى أمام وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد المنعم مدافع الأهلي لاختبار طبي قبل مباراة فريقه ضد وفاق سطيف يوم السبت المقبل لتحديد موقفه من اللحاق بالمباراة أو غيابه عن قائمة الفريق الأحمر بهذه المواجهة الهامة.

واشتكى عبد المنعم من الإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه الأخيرة بالدوري ضد سيراميكا ، قبل أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من قبل الدهاز الطبي للفريق الأحمر، من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراتي وفاق سطيف.

واكتفى محمد عبد المنعم، بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن عبد المنعم بدأ تنفيذ برنامج علاج طبيعي لتجهيزه لمباراة وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري، المقرر أن تجمع الفريقين مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام.