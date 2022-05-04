شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. زكريا ناصف يرفع شعار "العمر مجرد رقم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم ابتعاده عن المستطيل الأخضر منذ فترة طويلة، مازال زكريا ناصف نجم الأهلي السابق، محتفظاً بكامل أناقته وهيئته الرياضية، في ظل اهتمامه المستمر بممارسة الرياضة بعد اعتزال كرة القدم، ليرفع شعار "العمر مجرد رقم"، ويؤكد أن اعتزال عالم الساحرة المستديرة ليس بالضرورة أن يرتبط باعتزال الرياضة بشكل عام.

نجم القلعة الحمراء السابق يحرص بشكل مستمر على المشاركة في سباقات الدراجات والجري والتشجيع على ممارسة الرياضة، زكريا ناصف أحد ألمع اللاعبين فى أواخر السبعينيات والثمانينيات، لعب للأهلى فى العديد البطولات وتوجه معه بأغلب الألقاب، وشارك مع منتخب مصر وتألق وترك بصمته الخاصة، كان يتمتع بطريقة لعب عالية المستوى وله من اللمحات الفنية والمهارية الكثير، ولعب لنادى الزمالك أيضًا، وكان له دور مؤثر مع النادى والمنتخب.

يعتبر زكريا ناصف من أبرز المهاجمين فى تاريخ النادى الأهلى ومنتخب مصر، وساهم فى تحقيق العديد من البطولات مع فريقه محلياً وأفريقياً.

لعب للأهلى فى الفترة من "1980-1981" وحتى انتقاله للزمالك موسم "1987-1988"، لعب خلالها ما يقارب "122" مباراة، وسجل خلالها "28" هدفا، وساهم فى تتويج الأهلى بـ"14" لقبا بواقع "5" دورى عام، و"4" كأس مصر، و"6" ألقاب قارية، ثم لعب للزمالك موسمين، حقق خلالهما بطولة الدورى، وبطولة كأس مصر، وبطولة الأفرو آسيوية.

اعتزل زكريا ناصف كرة القدم ليعمل بتحليل مباريات كرة القدم فى البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية العربية والمحلية، وبعد الاعتزال حصل زكريا ناصف على دبلومة الإدارة الرياضية من جامعة لايزج بألمانيا عام 91 وبعدها حصل على دبلومة أخرى فى الإدارة الرياضية من اللجنة الأوليمبية الدولية عام 96، وحصل ناصف على شهادة أخرى فى الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولى لكرة القدم – فيفا – عام 2011.



زكريا ناصف



زكريا ناصف



زكريا ناصف



زكريا ناصف



زكريا ناصف



زكريا ناصف



زكريا ناصف



زكريا ناصف



زكريا ناصف