شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مكثفة فى الإسماعيلى قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، إلى عقد جلسات مع عددا من لاعبيه للشد من أزرهم ورفع معنوياتهم قبل مواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري العام.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالي لمواجهة المصري، يوم الجمعه المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب مؤجلات الأسبوع الـ 14 من عمر المسابقة المحلية.

وقاد الجهاز الفني للدراويش، مساء أمس الثلاثاء مران الفريق وسط مؤازرة ومساندة جماهيرية، وذلك خلفًا لحمد إبراهيم الذى رحل بالتراضي بسبب سوء نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة.

حيث اجتمع حمزة الجمل المدير الفني للفريق وحسني عبد ربه مدير الكرة مع بعض اللاعبين وهم عمر الوحش وباهر المحمدي ومحمد الشامي وعبد الرحمن مجدي ومحمد عادل ومحمد عبد السميع وسايكو كونتيه، وذلك من أجل تحفيزهم على تقديم أقصي ما لديهم وبذل قصاري جهدهم فى الوقت الحالي وهو ما سيكون له مردود إيجابي علي النتائج خلال الفترة المقبلة.