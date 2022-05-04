الأهلي يرفض سلاح المكافآت لتحفيز لاعبيه قبل صدام وفاق سطيف بدوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض سلاح المكافآت لتحفيز لاعبيه قبل صدام وفاق سطيف بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة تحفيز لاعبي الفريق بالمكافآت الكبيرة واللائحة المالية الخاصة من أجل تخطي عقبة وفاق سطيف فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وقرر مسئولو النادي التعامل بنفس اللائحة الموجودة في الفريق منذ فترة .
لم يتحمّس مسئولو النادي لفكرة اللجوء إلى سلاح المكافآت والفلوس من أجل إغراء لاعبي الفريق لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بدعوى أن الفريق يمر بمرحلة صعبة بسبب النتائج السيئة محلياً خلال الفترة الماضية وأخرها الخسارة من المصري ثم التعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا .
وأعلن مسئولو الأهلي أن لاعبي الفريق وجهازهم الفني هم من وضعوا أنفسهم والفريق في الوضع الحالي الصعب محلياً ، وهم من تسببوا في حالة الغضب الجماهيري الواضحة خلال الفترة الماضية لذا عليهم الخروج من هذا المأزق بالإجتهاد والإصرار وتصحيح الأخطاء وليس بسلاح المال .
وشدد مسئولو الأهلي على أن اللعب للقلعة الحمراء شرف يبحث عنه لاعبين كثيريين لذا لابد أن يكون إعلاء شأن الأهلي هو هدف لاعبي الفريق في المقام الأول ثم يأتي بعده المكاسب المالية.