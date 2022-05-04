شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض سلاح المكافآت لتحفيز لاعبيه قبل صدام وفاق سطيف بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة تحفيز لاعبي الفريق بالمكافآت الكبيرة واللائحة المالية الخاصة من أجل تخطي عقبة وفاق سطيف فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وقرر مسئولو النادي التعامل بنفس اللائحة الموجودة في الفريق منذ فترة .

لم يتحمّس مسئولو النادي لفكرة اللجوء إلى سلاح المكافآت والفلوس من أجل إغراء لاعبي الفريق لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بدعوى أن الفريق يمر بمرحلة صعبة بسبب النتائج السيئة محلياً خلال الفترة الماضية وأخرها الخسارة من المصري ثم التعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا .

وأعلن مسئولو الأهلي أن لاعبي الفريق وجهازهم الفني هم من وضعوا أنفسهم والفريق في الوضع الحالي الصعب محلياً ، وهم من تسببوا في حالة الغضب الجماهيري الواضحة خلال الفترة الماضية لذا عليهم الخروج من هذا المأزق بالإجتهاد والإصرار وتصحيح الأخطاء وليس بسلاح المال .

وشدد مسئولو الأهلي على أن اللعب للقلعة الحمراء شرف يبحث عنه لاعبين كثيريين لذا لابد أن يكون إعلاء شأن الأهلي هو هدف لاعبي الفريق في المقام الأول ثم يأتي بعده المكاسب المالية.