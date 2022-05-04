شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يدرس السفر بطائرة خاصة إلى إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، تخصيص طائرة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال ، للسفر إلى إثيوبيا لمواجهتها في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

جاء استقرار اتحاد الكرة على توفير طائرة خاصة للمنتخب للسفر إلى إثيوبيا ، بسبب ضيق الوقت بين مباراتي غينيا و أثيوبيا ، إلى جانب الحفاظ على الجهاز الفني و اللاعبين من الإرهاق بسبب ضغط المباريات.

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوا في أول اختبار رسمي لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولي لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو في إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى في الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.