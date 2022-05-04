موعد مباراة الزمالك القادمة فى بطولة الدورى

القاهرة - سامية سيد -

يستعد الزمالك لمواجهة انبى فى التاسعة مساء الثلاثاء 10 مايو على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك بشق الأنفس على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة والذي لعب 3 مباريات أقل.

سجل عمر السعيد وأحمد سيد زيزو هدفي المباراة في الدقيقتين 40 و90، بينما سجل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه هدف إيسترن كومباني في الدقيقة 65.

تنتظر نادى الزمالك 4 مباريات مهمة في شهر مايو الجارى، سواء في بطولة الدورى التي يتصدر حاليا ترتيبها أو في بطولة كأس مصر الخاصة بالموسم الماضى.

ونستعرض مباريات الزمالك في شهر مايو الجارى: الزمالك - إنبي يوم الثلاثاء 10 مايو 9 مساء. الزمالك - طلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو 9 مساء. الزمالك – أسوان يوم الاثنين 23 مايو 9 مساء. الزمالك - الاسماعيلي يوم السبت 28 مايو 9 مساء.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة والذي لعب 3 مباريات أقل، وذلك بعد الفوز الصعب على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من الدورى.