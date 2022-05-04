شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبيه بغلق ملف الرحيل عن الزمالك مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب فيريرا المدير الفنى للزمالك من اللاعبين غلق ملف الرحيل عن صفوف الفريق خلال الوقت الحالي مؤكدا أنه سيحتاج لجميع اللاعبين باقى مباريات الموسم الحالي .

وأكد فيريرا للاعبيه أنه يسعى لحصد لقبى الدورى والكأس الموسم الحالى والتي تحتاج لتضافر جميع الجهود وأنه لا نية مطلقا لديه في ابتعاد أي لاعب والدليل بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في بداية الموسم وحاليا يعتمد عليهم بشكل أساسى مثل عمر السعيد هداف الفريق وإسلام جابر ومحمد أشرف وسيد نيمار الذى أصبح يعتمد عليه بالرغم من أنه كان بعيد كل البعد عن المشاركة مع الفريق .

من ناحية أخرى أخبر مسئولو الزمالك أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى بعودته لصفوف الفريق بنهاية الموسم الجارى عقب انتهاء فترة إعارته مع فريقه الحالي

وفتح مسئولو الزمالك ملف عودة اللاعبين الذين تمت إعارتهم بداية الموسم الحالي مع اللجان المؤقتة التي تعاقبت على النادى من أجل عودة بعض اللاعبين الجيدين الذين أثبتوا نجاحات مع أنديتهم لتدعيم صفوف الفريق .

يعد أسامة فيصل أحد إفرازات قطاع الناشئين الزمالك وشارك مع الفريق الموسم الماضى واستطاع إحراز هدف في مرمى الأهلى في لقاء انتهى لصالح أبناء ميت عقبة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، إلا أن مسئولو اللجنة المؤقتة التي كانت مكلفة بإدارة النادى الأبيض وافقوا على إعارته بداية الموسم الحالي للبنك الأهلى خاصة وأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك أبلغهم بموافقته على إعارته لضمان مشاركته وإكسابه حساسية المباريات .