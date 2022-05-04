شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُغير بيراميدز سياسة جمع النجوم فى الموسم الجديد بعد توديع الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور نادى بيراميدز على الساحة الرياضية في مصر، ومسئولو المنظومة يبذلون قصارى جهدهم من أجل التتويج بأول بطولة تسجل في تاريخهم، وكان بيراميدز يأمل في التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الحالي خاصة في ظل توفير كافة الإمكانيات، والتعاقد مع إيهاب جلال الذى حقق نجاحات كبيرة قبل أن يرحل من أجل أن يتولى مهمة تدريب منتخب مصر.

لكن أتت الرياح بما لا تشتهى السفن، وخسر بيراميدز من مازيمبى الكونغولى في ربع نهائي البطولة الأفريقية ليودع بيراميدز الكونفدرالية، ويرحل بعدها إيهاب جلال ويتولى اليوناني تاكيس جونياس المهمة.

وبعد خروج بيراميدز من بطولة الكونفدرالية، بدأ مسئولي النادى السماوى يُعيدون التفكير في خريطة صفقات الموسم الجديد، لاسيما وإن بيراميدز كان يستهدف في معظم صفقاته النجوم الكبار أصحاب الخبرات الكبيرة، حتى يختصر الطريق نحو البطولة، حيث تعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحى وشريف إكرامى وأحمد فتحى، كما سبق وضم نجوم أجانب كبار مثل كينو وبينافينتى.

ورغم وجود هؤلاء النجوم لم يستطيع بيراميدز الوصول للهدف المطلوب، الأمر الذى قد يدفع الإدارة لتغيير سياسة الصفقات في الموسم الجديد، حيث سيتم الاستعانة ببعض اللاعبين الصغار أصحاب المهارات العالية ودمجهم وسط النجوم الكبار المتواجدين في الفريق حتى يتم تحقيق المعادلة، وإن كان بيراميدز بدأ بالفعل في هذا المسار من الموسم الماضى بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الصغار في السن.

ولم يفقد بيراميدز الأمل حيث تعمل الإدارة واللاعبين على حصد بطولة الدورى في الموسم الحالي وكذلك لقب كأس مصر، خاصة وإن بيراميدز يسير بخطى ثابت في البطولات المحلية حتى الوقت الحالي.