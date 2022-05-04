شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مؤجلات الجولة 14 بالدورى.. بيراميدز يصطدم بسموحة والأهلى مع الدخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراتين من مؤجلات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، يوم الجمعة المقبل، حيث سيواجه الإسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى، فيما يحل بيراميدز ضيفًا على سموحة.

وتقام مباراة المصرى والإسماعيلى على ستاد برج العرب، فى السادسة والنصف مساء يوم الجمعة، فيما يواجه بيراميدز نظيره سموحة على ستاد الإسكندرية، فى التاسعة مساءً.

ويستضيف فريق الأهلى الشرقية للدخان على ستاد السلام، فى الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق 25 مايو الجارى، من مؤجلات الجولة الرابعة عشر بالدورى.

واستغل الزمالك حامل اللقب تعثر منافسه التقليدي الأهلي في الجولة الـ17 ليبتعد أكثر بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفوز جديد.

وفاز الزمالك بشق الأنفس على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة والذى لعب 3 مباريات أقل.

سجل عمر السعيد وأحمد سيد زيزو هدفي المباراة في الدقيقتين 40 و90، بينما سجل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه هدف إيسترن كومباني في الدقيقة 65.