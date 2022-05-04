شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعالج أخطاء لاعبى الأهلى خلال المعسكر المغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليومية بالمعسكر المغلق الذي بدأ أمس ، الثلاثاء، لحين الاانتهاء من مباراتي وفاق سطيف الجزائري يومي 7 و14 مايو الجاري فى نصف نهائي دوري الأبطال .

ويقوم موسيماني المدير الفنى خلال المعسكر الحالي بعلاج الأخطاء التى ظهرت في أداء الفريق خلال الفترة الماضية محلياً وأفريقياً ويأتي في مقدمتها ، التوهان الدفاعي لبعض لاعبي الفريق ، بجانب أزمة الثقة لدى لاعبي الفريق لاسيما الشق الهجومي ما أصابهم بحالة عقم تهديفي واضحة منعت محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وبيرسى تاو من التسجيل منذ فترة طويلة ، ويأتي دخول المعسكر مُبكرًا بناءً على رؤية لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي بعد الجلسة التى عقدها مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق قبل مران أمس، الأحد، من أجل تصحيح الأخطاء التى أرتكبها الفريق الفترة الماضية.

بعيداً عما سبق ، حدد النادي الأهلي يوم 10 مايو الجاري موعدًا للسفر إلى الجزائر على متن طائرة خاصة لخوض مباراة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 14 مايو الجاري.

ويلعب الأهلي مع بطل الجزائر باستاد الأهلي والسلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال يوم السبت المقبل بحضور 20 ألف مُشجع.