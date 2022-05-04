موسيماني يعالج أخطاء لاعبى الأهلى خلال المعسكر المغلق

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعالج أخطاء لاعبى الأهلى خلال المعسكر المغلق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليومية بالمعسكر المغلق الذي بدأ أمس ، الثلاثاء، لحين الاانتهاء من مباراتي وفاق سطيف الجزائري يومي 7 و14 مايو الجاري فى نصف نهائي دوري الأبطال .
ويقوم موسيماني المدير الفنى خلال المعسكر الحالي بعلاج الأخطاء التى ظهرت في أداء الفريق خلال الفترة الماضية محلياً وأفريقياً ويأتي في مقدمتها ، التوهان الدفاعي لبعض لاعبي الفريق ، بجانب أزمة الثقة لدى لاعبي الفريق لاسيما الشق الهجومي ما أصابهم بحالة عقم تهديفي واضحة منعت محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وبيرسى تاو من التسجيل منذ فترة طويلة ، ويأتي دخول المعسكر مُبكرًا بناءً على رؤية لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي بعد الجلسة التى عقدها مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق قبل مران أمس، الأحد، من أجل تصحيح الأخطاء التى أرتكبها الفريق الفترة الماضية.
بعيداً عما سبق ، حدد النادي الأهلي يوم 10 مايو الجاري موعدًا للسفر إلى الجزائر على متن طائرة خاصة لخوض مباراة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 14 مايو الجاري.
ويلعب الأهلي مع بطل الجزائر باستاد الأهلي والسلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال يوم السبت المقبل بحضور 20 ألف مُشجع.