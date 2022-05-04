شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات تنتظر الحسم فى اتحاد الكرة بعد العيد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بعض الملفات بعد إجازة عيد الفطر المبارك تمهيدا لحسمها خلال الفترة المقبلة.

المنتخب الأولمبى

يعتبر ملف المنتخب الأولمبى من أهم الملفات على مائدة مجلس إدارة اتحاد الكرة، حيث سيختار المجلس خلال الأيام المقبلة المدرب الجديد لمنتخب مصر الأولمبى خلفا لشوقى غريب ، ولم يحسم اتحاد الكرة إسم المدرب ولكنه سيكون مدربا وطنيا بنسبة كبيرة جدا.

ودية المنتخب

كما يناقش اتحاد الكرة أيضا إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة إيهاب جلال في التوقف المقبل في شهرى مايو ويونيو المقبلين ، استعدادا لمواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023.

تقنين وضع المدربين

ويناقش اتحاد الكرة مع رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بعد إجازة العيد تقنين وضع المدربين فى الدورى المصرى، ويسود اتجاه لعودة قرار منع أى مدرب من العمل فى أكثر من ناديين فى موسم واحد منعا للعبة "الكراسى الموسيقية" للمدربين فى الدورى.