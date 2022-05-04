شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب تركوا بصمة مع الأهلي.. معلول وجيلبرتو وفلافيو وبوجلبان وفيلكس الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثيرين من اللاعبين الأجانب الذين مثلوا الأهلي وارتدوا قميصه ولكن قليلين من تألقوا معه وتركوا بصمة مضيئة في فترة احترافهم مع الفريق الأحمر، وساهموا مع الفريق الأحمر في التتويج بالعديد من الألقاب والبطولات المحلية والقارية، وأصبحوا من أساطير القلعة الحمراء عبر تاريخه.

رغم أن الأهلي تعاقد مع عدد لا بأس به من الأجانب عبر تاريخه ولكن قليلين من هؤلاء الأسماء من كان لهم تأثير ملموس ومحسوس في مسيرتهم مع الفريق الأحمر وكان لهم دورا في التتويج بالبطولات من أكثر من جنسية ممن لعبوا للأهلي، ولعل أبرز هؤلاء المحترفين:

علي معلول

لا يختلف أحد على بصمة وأثر التونسي علي معلول في تشكيل الأهلي ودوره في تقديم الدعم اللازم على المستويين الدفاعي والهجومي، ومساهمته الفعالة في التتويج بالعديد من الألقاب سواء العودة للتتويج بالألقاب القارية أو استمرار زعامة كرة القدم المصرية وحصد عددا كبيرا من البطولات المختلفة.

جيلبرتو

يعد الأنجولي جيلبرتو من أفضل لاعبي الجبهة اليسرى الذين تعاقبوا على اللعب للأهلي في هذا المركز وليس المحترفين الأجانب فقط، بفضل بصمته الكبيرة في التألق ابالجبهة اليسرى وصناعة العديد من الأهداف الفعالة للفريق الأحمر، وكان أحد أبطال الجيل الذهبي للأهلي.

فلافيو

رغم بداية الأنجولي فلافيو غير الموفقة مع الأهلي في أول موسم، ولكنه تألق بعد ذلك وأصبح من أهم المهاجمين الذين قادوا هجوم الفريق الأحمر وامتاز برأسياته العرضية وأطلقت عليه جماهير الأهلي صاحب الرأس الذهبية، بخلاف تسديداته القوية وتعامله بقوة أمام مرمى الخصم، وساهم في تحقيق عدد كبير من البطولات والإنجازات.

أحمد فيلكس

لعب الغاني أحمد فيليكس في صفوف الأهلي بحقية التسعينات، وساهم في صناعة الأمجاد مع الفريق الأحمر وصنع ثنائية تاريخية مع حسام حسن بالأهلي، وقاد الفريق الأحمر لمنصات التتويج لفترة طويلة، قبل أن يرحل عن صفوفه ويلعب لغريمه الزمالك ولكنه لم يحقق نفس النجاحات التي حققها في قلعة الجزيرة.

أنيس بوجلبان

التونسي بوجلبان كان من ضمن اللاعبين الذين حققوا بصمة مضيئة في مسيرتهم الاحىترافية بصفوف الأهلي ورغم قضاء فترة وجيزة مع النادي ولكن الجماهير الحمراء لا تزال تتذكره بفضل مساهمته مع الأحمر في التتويج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

جونيور أجايي

ساهم جونيور أجايي فى تحقيق ألقاب وبطولات وإنجازات تسببت فى إعلاء اسم الأهلي عاليًا، وهناك العديد من الموهوبين الذين حفروا أسماءهم بحروف من نور فى تاريخ النادي الذى تأسس فى 24 أبريل عام 1907، وتعاقد الأهلي مع النسر النيجيري يوم 15 سبتمبر 2016 وشارك معه فى 28 مباراة بمسابقة الدورى بمعدل 2388 دقيقة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.