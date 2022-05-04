شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة متعددى المواهب.. صالح سليم و رامى عاشور و أحمد صلاح حسنى و مبروك الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن كثير من الرياضيين الناجحين على مستوى الرياضة ليست موهبتهم الوحيدة ، حيث نجد أكثر من نجم فى العاب مختلة سواء على صعيد كرة القدم أو الإسكواش أو المصارعة وغيرها يجمع بين أكثر من موهبة ليؤكدون تعدد مواهب نجوم الرياضة فى مصر .

ويرصد الخليج 365 أبرز الرياضيين متعددى المواهب فى التقرير التالى :

يعد أسطورة الأهلى الراحل صالح سليم من أبرز نجوم الرياضة متعددي المواهب، حيث أنه جمع بين الرياضة وفن التمثيل، حيث نجح فى تجربة الشموع السوداء و الباب المفتوح.

رامى عاشور

كما أن رامى عاشور بطل الإسكواش يمتلك موهبة الغناء بجانب الرياضة التى حقق من خلالها العديد من الإنجازات العالمية ، حيث بدأ بشكل كبير فى الدخول لعالم الغناء بقوة من خلال عدة أغانى أبرزها ، النار القايدة و أكلم مين و أبطالنا كتير و أخيرا هقولك سر ، لا سيما و أنه يمتلك أيضا موهبة كتابة الأغانى و الألحان .

كما أن أحمد صلاح حسنى نجم الأهلى السابق ، يمتلك مواهب متعددية بجانب الرياضة، وهى التمثيل و ألحان الأغانى، لا سيما وإنه ظهر كمذيعا فى برنامج راجل و 2 ستات مؤخرا مع الإعلامية شيرى أبو الحسن و الفنانة هيدى كرم .

كما أن الشحات مبروك بطل كمال الأجسام يمتلك موهبة التمثيل و ظهر فى أكثر من مشهد فى العديد من الأفلام والمسلسلات و أبرزها ، أمريكا شيكا بيكا و علقة موت و غيرهم .

كما أن كرم جابر بطل المصارعة الحاصل على ذهبية أولمبياد أثينا 2004 ييمتلك موهبة التمثيل ، حيث ظهر فى العديد من الأفلام و أبرزها ،لمس أكتفا و خلى بالك من زيزى و ليلة هنا وسرور .