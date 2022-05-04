شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصرى يردون ببيان على الإدارة: لم نحصل على مرتبات من 3 أشهر وتعبنا كلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد لاعبو النادى المصرى على البيان الذى أصدره مجلس إدارة النادى بخصوص رفضهم الانتظام فى معسكر الفريق ببرج العرب، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى، فى مباراة الجولة 14 بالدورى العام، إلا بعد الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

ونشر أحمد مسعود، حارس مرمى المصرى، صورة من البيان الذى أصدره اللاعبون عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وقال: "بيان من لاعبى النادى المصرى، أولا احنا لحد النهاردة مكناش حابين نتكلم فى أى حاجة احتراما للنادى والجمهور، ويعلم ربنا ظروفنا اللى مرينا بيها من بداية الموسم من تأخر مستحقات ومكافآت ومع أكتر من وعود لم تنفذ، ومع ذلك محدش فينا أتكلم، واتعاهدنا إن يكون الكلام بعد بطولة أفريقيا، ونلتزم ونمنع أى كلام فى الوقت ده ونركز، وربنا يكرمنا بيها فى ظل التعب والمجهود اللى بُذل، وإننا عايزين نفرح جمهورنا، وناخد بطولة ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف البيان: "ثانيا بيتقال إن جميع اللاعبين أخدت 70% من مستحقاتها وده كلام غير حقيقى، احنا مبناخدش مرتبات من 3 شهور".

واختتم: "3 شهور رواتب ده غير المكافآت وتعبنا كلام ووعود لم تنفذ، وكل واحد فينا ربنا أعلم بيه من التزامات وناس مسئولة منه".

وقرر مجلس الإدارة توقيع العقوبات التالية على اللاعبين:

1- إيقاف صرف أى مستحقات مالية للفريق الأول مستقبلًا إلا بعد مثول جميع اللاعبين المتغيبين عن المران اليوم للتحقيق.

2- خصم نسبة 25% من عقود اللاعبين المتغيبين طبقا للائحة الفريق الأول بالنادي.

3- استبعاد كل من اللاعبين أحمد شديد قناوى وفريد شوقى وأحمد مسعود من معسكر برج العرب، وعودتهم للتدريب ببورسعيد مع تحويلهم للتحقيق.

4- تجهيز العناصر المميزة من قطاع الناشئين بالنادى للدفع بهم فى المباريات القادمة، وإعطائهم الفرصة الكاملة حتى يكونوا نواة للفريق الأول بالنادى فى السنوات المقبلة. والمجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف.