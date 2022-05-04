شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة 18 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، يوم الاثنين المقبل، الموافق 9 مايو الجارى، وذلك بعد انتهاء فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وتأتى مواعيد مواجهات الجولة 18 بالدورى كالتالى..

الاثنين.. المقاولون العرب × الشرقية للدخان.. ستاد بتروسبورت.. الساعة 4:00

الاثنين.. فيوتشر × فاركو.. ستاد الإسكندرية.. الساعة 6:30

الاثنين.. البنك الأهلى × طلائع الجيش.. ستاد جهاز الرياضة العسكرى.. الساعة 9:00

الثلاثاء.. الجونة × سيراميكا.. ستاد المقاولون العرب.. الساعة 6:30

الثلاثاء.. إنبى × الزمالك.. ستاد القاهرة.. الساعة 9:00

الأربعاء.. غزل المحلة × المصرى.. ستاد برج العرب.. الساعة 4:00

الأربعاء.. سموحة × الاتحاد.. ستاد الإسكندرية.. الساعة 6:30

الأربعاء.. بيراميدز × المقاصة.. ستاد الكلية الحربية.. الساعة 9:00

الأهلى × الإسماعيلى على ستاد برج العرب "مؤجلة"

واستغل الزمالك حامل اللقب تعثر منافسه التقليدي الأهلي في الجولة الـ17 ليبتعد أكثر بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفوز جديد.

وفاز الزمالك بشق الأنفس على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة والذي لعب 3 مباريات أقل.

سجل عمر السعيد وأحمد سيد زيزو هدفي المباراة في الدقيقتين 40 و90، بينما سجل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه هدف إيسترن كومباني في الدقيقة 65.