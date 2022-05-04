شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تعيين مدرب عام فى جهاز موسيماني بعد التعثّر المحلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر في الأهلي ما تردد مؤخراً حول تفكير إدارة النادي في تعيين مدرب عام ضمن الجهاز الفني الحالي للفريق، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
وأوضح المصدر أن إدارة النادي لم تُفكر في مسألة ضم مدرب عام للفريق الفترة الحالية، لأن هذا الأمر تم طرحه منذ عدة أشهر حينما رحل الجنوب أفريقي كيفين جونسون عن الفريق، وتم الااتفاق على رفض هذا الأمر والاكتفاء بالتشكيل الحالي للجهاز الفني.
وشهدت الأيام الماضية تناثر أنباء قوية حول تفكير إدارة الأهلي في تعيين مدرب عام مصري مع موسيماني بعد تراجع أداء الفريق الفترة الماضية، خاصة على الصعيد المحلي إذ خسر الفريق من المصري ثم حقق تعادليين بطعم الهزيمة أمام طلائع الجيش وسيراميكا.
وذهبت هذه التقارير إلى أن إدارة الأهلي تفكر في تعيين أحد أبناء النادي مع موسيماني ليكون له دور مع المدير الفني بشكل أقوى من سامي قمصان المدرب الحالي بالفريق لكن مسئولو النادي رفضوا هذه الفكرة في الوقت الراهن على أقل تقدير.
ويستعد الأهلي لخوض مباراتي وفاق سطيف الجزائري يومي 7 و14 مايو الجاري بالقاهرة والجزائر على الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.