شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تعيين مدرب عام فى جهاز موسيماني بعد التعثّر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر في الأهلي ما تردد مؤخراً حول تفكير إدارة النادي في تعيين مدرب عام ضمن الجهاز الفني الحالي للفريق، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي لم تُفكر في مسألة ضم مدرب عام للفريق الفترة الحالية، لأن هذا الأمر تم طرحه منذ عدة أشهر حينما رحل الجنوب أفريقي كيفين جونسون عن الفريق، وتم الااتفاق على رفض هذا الأمر والاكتفاء بالتشكيل الحالي للجهاز الفني.

وشهدت الأيام الماضية تناثر أنباء قوية حول تفكير إدارة الأهلي في تعيين مدرب عام مصري مع موسيماني بعد تراجع أداء الفريق الفترة الماضية، خاصة على الصعيد المحلي إذ خسر الفريق من المصري ثم حقق تعادليين بطعم الهزيمة أمام طلائع الجيش وسيراميكا.

وذهبت هذه التقارير إلى أن إدارة الأهلي تفكر في تعيين أحد أبناء النادي مع موسيماني ليكون له دور مع المدير الفني بشكل أقوى من سامي قمصان المدرب الحالي بالفريق لكن مسئولو النادي رفضوا هذه الفكرة في الوقت الراهن على أقل تقدير.

ويستعد الأهلي لخوض مباراتي وفاق سطيف الجزائري يومي 7 و14 مايو الجاري بالقاهرة والجزائر على الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.