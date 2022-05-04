شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات تنتظر الزمالك فى شهر مايو.. 3 مواجهات بالدورى وواحدة بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر نادى الزمالك 4 مباريات مهمة في شهر مايو الجارى، سواء في بطولة الدورى التي يتصدر حاليا ترتيبها أو في بطولة كأس مصر الخاصة بالموسم الماضى.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة والذي لعب 3 مباريات أقل، وذلك بعد الفوز الصعب على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من الدورى.

ويواجه نادى الزمالك 4 منافسين خلال شهر مايو الجارى بعد الخروج من دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ستكون 3 مباريات فى الدورى ومباراة أخرى في كأس مصر القديم.

ونستعرض مباريات الزمالك في شهر مايو الجارى:

الزمالك - إنبي يوم الثلاثاء 10 مايو 9 مساء.

الزمالك - طلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو 9 مساء.

الزمالك – أسوان يوم الاثنين 23 مايو 9 مساء.

الزمالك - الاسماعيلي يوم السبت 28 مايو 9 مساء.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الثلاثاء 10 مايو على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.