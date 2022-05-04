شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بعد الوصول لنهائى دوري أبطال أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، النجم المصري محمد صلاح بعد نجاحه في قيادة فريقه ليفربول الإنجليزي للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخ اللاعب.



اتحاد الكرة يهنئ صلاح

وتأهل نادي ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إثر تغلبه على حساب نظيره فياريال بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2021-2022.

جاءت أهداف المباراة عن طريق اللاعب بولاي ديا، وفرانسيس كوكلين في الدقيقتين 3، و41 من عمر اللقاء لصالح فريق فياريال، بينما أحرز أهداف ليفربول كل من البرازيلي فابينيو، لويس دياز، وساديو ماني في الدقائق 62، 67، و74 على التوالى.

بهذه النتيجة تأهل ليفربول إلى النهائي رقم 10 في تاريخه بعدما استطاع الفوز قبل سابق بستة ألقاب والإخفاق في 3 نهائيات بمجموع 9 مباريات خاضها في وقت سابق.