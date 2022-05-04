المصارعة يعود للمركز الأولمبى استعدادا لبطولة أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يعود لاعبو منتخب المصارعة إلى المركز الأولمبى لاستئناف المعسكر الذى انطلق فى شهر رمضان، استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية التى ستقام بالمغرب فى الفترة من 17 إلى 22 مايو الجارى.

وقرر اتحاد المصارعة اختيار هانى عبد الفتاح، مدير الاتحاد، لرئاسة بعثة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات البطولة الأفريقية التى ستقام بالمغرب فى الفترة من 17 إلى 22 مايو الحالى.

وتشارك منتخبات المصارعة كبار وشباب وناشئين فى منافسات البطولة الأفريقية، والتى تقام فى الفترة من 17 إلى 22 مايو بالمغرب.

وأقام اتحاد المصارعة تصفيات وتجارب للاعبين برأس البر فى دمياط، لاختيار قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولة الأفريقية.