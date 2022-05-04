معسكر ختامي للمنتخب الوطني في قطر وإعلان قائمة منتخب الشباب

المنامة - ياسر ابراهيم - استأنف المنتخب اليمني الأول لكرة القدم عصر اليوم الثلاثاء تدريباته في معسكره الخارجي الذي بدأه قبل عشرة أيام بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية إستعدادا لتصفيات كأس أمم آسيا 3023.

ومنح امين السنيني المدرب الوطني للمنتخب اليمني راحة للاعبين لمدة يومين أدى خلالها اللاعبون العمرة في مكة المكرمة واختلفوا بعيد الفطر المبارك.

ولم يعلن الإطار الإداري للمنتخب حتى الآن عن مباريات تجريبية مقر إجرائها في معسكر الطائف الذي جاء بعد معسكر إعدادي داخلي طويل في حضرمفي.حضرموت.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب استعداداته للتصفيات بمعسكر خارجي اخر في العاصمة القطرية الدوحة خلال الشهر الجاري وبداية شهر يونيو المقبل، لرفع جاهزية الفريق بشكل كبير، قبل الدخول في أتون التصفيات الآسيوية.

على صعيد متصل، أعلن محمد النفيعي مدرب منتخب اليمن للشباب، القائمة الأولية للمنتخب، التي ستدخل معسكرا داخليا استعدادا لبطولة غرب آسيا، المقررة في فلسطين، يوليو / تموز وأغسطس / آب المقبلين.

وضمت القائمة:



1 أحمد جلال محمد زيد – التلال

2 أحمد أحمد السوادي – اليرموك

3 محمد علي حسين حيدرة – الشعلة

4 بسام فريد محمد صالح – وحدة عدن

5 جميل جمال الدبعي – 22 مايو

6 حسن إبراهيم عياش – الهلال

7 حمزة أحمد محروس – أهلي تعز

8 زكريا أحمد علي الطفطوف – أهلي صنعاء

9 عاصم محمد الشبيبي – سد مأرب

10 عبدالرحمن عادل الشامي – وحدة صنعاء

11 عبدالرحمن أحمد الريمي – شعب صنعاء

12 قاسم حسين الشرفي – وحدة صنعاء

13 محمد راضي وديع – وحدة عدن

14 محمد ناجي القشمي – شعب آب

15 معتصم علي الجرموزي – أهلي صنعاء

16 نبيل عادل الطشي – العروبة

17 هارون إسماعيل محمد – أهلي تعز

18 هشام أحمد بلابل – الرشيد تعز

19 سليم صالح الجعد – اتحاد آب

20 محمد أحمد البتول – وحدة صنعاء

21 ناصر محمد ناصر – التضامن شبوة

22 فيصل محمد المعروفي – التلال

23 محمد أحمد مهدي – فحمان ابين

24 أسامة محمد المطري – اليرموك

25 معتصم رشاد سيف البعداني – شعب آب

26 عزام قائد الأسدي – شعب آب

27 ممدوح صالح عجاج – الصمود شبوة

28 هزاع ناصر المسعدي – شعب صنعاء

29 محمد أحمد الحرازي – الهلال الحديدة

30 نواف عادل عبده – حضرموت

31 علاء الدين أحمد عوشة – شعب صنعاء

32 محمد صالح أبو هدعش – سد مارب

33 محمد سند محمد – فحمان ابين

34 عبدالله خالد حيدان – تضامن المكلا

35 كريم عبده أمين – محترف بسويسرا

36 عمار نعمان القباطي – أهلي صنعاء

37 محمد عصام رزق – شعب صنعاء

38 حسن محمد الكوماني – وحدة صنعاء

39 وزير سعيد علي الجوني – أهلي صنعاء

40 محمد علي أحمد الشامي – وحدة عدن



يشار إلى أن الاتحاد اليمني لكرة القدم كان قد أصدر قرارًا بتشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب، ويتكون من:

– محمد النفيعي – مدرباً للمنتخب .

– وائل عازي – مساعداً للمدرب.

– محمد جعـوان – مدرباً للحراس.

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