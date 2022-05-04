شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3/5/2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3/5/2022، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها المصرى يستعين بالناشئين أمام الإسماعيلي بعد تمرد لاعبى الفريق الأول ، طبيب الأهلى يكشف للجنة التخطيط حالة بدر بانون ، والاهلي يستعيد أحمد عبد القادر قبل صدام نصف نهائي أفريقيا، وأبرزها استبعاد قناوي وشوقي ومسعود.. المصري يعلن 4 قرارات ردا على تمرد لاعبيه في بيان رسمي..
المصرى يستعين بالناشئين أمام الإسماعيلي بعد تمرد لاعبى الفريق الأول
استقر مجلس إدارة المصري، على الاستعانة بالناشئين في مباراة الفريق المقبلة أمام الاسماعيلي، وذلك بعدما أعلن الفريق الاول بالنادي إضرابه عن التدريب والمشاركه في المباراه القادمه بسبب المستحقات المالية،
بشرى تسر القلب.. طبيب الأهلى يكشف للجنة التخطيط حالة بدر بانون
أكد الجهاز الطبي للأهلي أن حالة الدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق مُطمئنة للغاية بعد الفحوصات التى خضع لها.
حرص عدد كبير من جماهير الإسماعيلي على حضور مران اليوم من مدرجات ملعب الإسماعيلية، لمساندة الجهاز الفني الجديد بقيادة حمزة الجمل
غزل المحلة يعلن رسمياً تعيين مصطفى عبده مديرًا فنيا للفريق
اجتمع صباح اليوم مجلس إدارة شركة المحلة لكرة القدم، بقيادة علي العباسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، لمناقشة مسألة تعيين جهاز فني جديد لفريق غزل الممحلة، ونظرًا للأحداث المتلاحقة التي مرَّت خلال الساعات الماضية، والتي شهدت هروب المدير الفني السابق للفريق، ضاربًا عرض الحائط بكافة الأعراف الرياضية.