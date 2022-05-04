شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3/5/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3/5/2022، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها المصرى يستعين بالناشئين أمام الإسماعيلي بعد تمرد لاعبى الفريق الأول ، طبيب الأهلى يكشف للجنة التخطيط حالة بدر بانون ، والاهلي يستعيد أحمد عبد القادر قبل صدام نصف نهائي أفريقيا، وأبرزها استبعاد قناوي وشوقي ومسعود.. المصري يعلن 4 قرارات ردا على تمرد لاعبيه في بيان رسمي..

المصرى يستعين بالناشئين أمام الإسماعيلي بعد تمرد لاعبى الفريق الأول

استقر مجلس إدارة المصري، على الاستعانة بالناشئين في مباراة الفريق المقبلة أمام الاسماعيلي، وذلك بعدما أعلن الفريق الاول بالنادي إضرابه عن التدريب والمشاركه في المباراه القادمه بسبب المستحقات المالية،

بشرى تسر القلب.. طبيب الأهلى يكشف للجنة التخطيط حالة بدر بانون

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن حالة الدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق مُطمئنة للغاية بعد الفحوصات التى خضع لها.

حرص عدد كبير من جماهير الإسماعيلي على حضور مران اليوم من مدرجات ملعب الإسماعيلية، لمساندة الجهاز الفني الجديد بقيادة حمزة الجمل

غزل المحلة يعلن رسمياً تعيين مصطفى عبده مديرًا فنيا للفريق